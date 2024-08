Nepalaid garām! Augusta vidus Kalnciema kvartālā – Katrīnas Gupalo un Dionas koncerts

Tuvojoties vasaras noslēgumam, ikviens ir aicināts tvert vēl pēdējos siltos vasaras vakarus, pulcējoties Kalnciema kvartāla rūtainajā laukumā. 15. augusta kulminācijā to ar savu spēcīgo balsi un melodijām piepildīs Katrīna Gupalo. Dziedātājas samtaini jutekliskā balss un asprātīgie dziesmu vārdi ir iekarojuši daudzu latviešu un ārzemju klausītāju sirdis. Pirmo reizi plašākai publikai kļuvusi zināma 2014. gadā, piedaloties TV šovā “Radīti mūzikai”, un savu debijas albumu “Gentle and Done” izdeva 2018. gadā. Katrīnas dziesma “The Cat’s song” guva plašu klausītāju un kritiķu atzinību, kā arī ieguva 3. vietu dziesmu aptaujā “Supernova 2024”. Hitu statusu sasniegušās “Pupiņu zupiņa” un “Dur prom” kļuva par vienām no spēlētākajām dziesmām Latvijas raidstaciju topos. 2022. gadā Katrīna un daudzi citi latviešu mūziķi – Kārlis Kazāks, “Tautumeitas”, “Sudden Lights”, Roberto Meloni un citi – radīja dziesmu “Resistance”, kurā ukraiņu un angļu valodā vēsta par ukraiņu karavīru drosmi, brīvību un atbalstu Ukrainai.