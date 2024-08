Eņģeļa seja ar dēmona vaibstiem. Kinoteātris "Splendid Palace" atzīmēs Marlona Brando simtgadi

Splendid Palace rudens sezona tiks atklāta 21. augustā ar vienu no kontraversālākajām filmām 20. gadsimta kino vēsturē Bernardo Bertoluči “Pēdējais tango Parīzē”(Last Tango in Paris, 1972), kuras vēstījumā režisors iekļāvis arī personiskus motīvus, bet estētiku veidojis ietekmējoties no angļu filozofa un gleznotāja Frānsisa Bēkona (Francis Bacon) darbiem.