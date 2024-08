"Ārsti viņu bija brīdinājuši..." Pāragri mirušā grupas "Keksi" mūziķa sieva atklāti par viņa dzīves pēdējām dienām

"Keksi" savas pastāvēšanas laikā kļuva par vienu no Baltijā zināmākajām grupām, kas spēlē "rock’n’roll", "rockabilly", "boogie" un "rythm’n’blues" stila mūziku.

Aleksandrs Sircovs bija viens no atzītākajiem basģitāras virtuoziem Latvijā, kurš vienmēr iestājies par īstu mūziku un ticējis cilvēkiem, kuri dara savu lietu no sirds. Viņš bijis arī viens no prasmīgākajiem jauno basģitāristu skolotājiem, iedvesmojis un izaudzinājis daudzus Latvijā patlaban vadošos mūziķus.