FOTO Klusums pirms vētras jeb kā izskatās "Wondersalas" teritorija pirms ATB un "The Prodigy"

“The Prodigy” ir viena no 90. gadu spilgtākajām un inovatīvākajām apvienībām, kas pārdevusi 25 miljonus savu albumu kopiju. 2012. gadā izdevums "Mixmag" to nodēvēja par visu laiku labāko deju mūzikas grupu.

Grupa, kuras populārākie skaņdarbi ir “Charly”, “Everybody in the Place”, “One Love”, “No Good (Start the Dance)”, “Voodoo People”, “Poison”, “Firestarter”, “Breathe”, “Smack My Bi*** Up”, Latvijā uzstāsies jau piekto reizi.