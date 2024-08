Nepieradinātība, provokācija, ekstravagance. Daugavpilī būs skatāma čehu vizionāra Jana Švankmajera izstāde

Rotko muzejā papildus eksponētajiem oriģināldarbiem, kas veidoti Jana Švankmajera filmām, vairākos filmu seansos būs iespēja apskatīt visas režisora veidotās filmas, tai skaitā gan pilnmetrāžas filmas “Alise” (Alice, 1988), “Fausts” (The Faust, 1994), “Baudas sazvērnieki” (Conspirators of pleasure, 1966) un citas, gan īsfilmas no visiem autora radošajiem posmiem.

Izstādē tiks eksponēti arī rekvizīti, kas veidoti šo filmu animācijām, piemēram, Misters Trusis no filmas “Alise”, krucifikss no filmas ”Vājprāts” (Lunacy, 2005) un aina no īsfilmas “Svārsts, bedre un cerība” (The Pendulum, The Pit and Hope, 1983), kā arī simtiem citu darbu, kas veido unikālo Jana un Evas Švankmajeru pasauli.