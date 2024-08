"Neteikšu, ka šis gads ir bijis vai tagad ir viegls." Rēzija Kalniņa par aiziešanu no Dailes teātra

Viņa turpina: "Es esmu starpstacijā. Un nevaru un negribu to mākslīgi paātrināt vai turpināt būt tāda, kādu no manis gaida. Jo pasaule mainās, viss mainās! Mana mammīte bija atstājusi milzīgu kasti, kur savākusi avīžu izgriezumus ar rakstiem par mani un manas bildītes. Man tagad ir ārprātīga kārtības mānija, es visu kārtoju, dedzinu, atdodu vai metu ārā. Pieķēros šai kastei, šķiroju to divas dienas, jutu savas mammītes ārkārtīgo mīlestību, bija arī asaras un atmiņas,