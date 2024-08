"Ezīšfesta 2024" muzikālo rasolu papildina slepenie mākslinieki

Festivāla biļešu skaits ir ierobežots un to cena pasākuma dienā būs augstāka, tāpēc organizatori iesaka neatlikt to iegādi uz pēdējo brīdi. Biļetes meklē www.ezisfests.lv vai www.bilesuserviss.lv. Pēc plkst. 22.00 ieeja festivālā no 16 gadu vecuma, savukārt pēc plkst. 01:00 ieeja no 18 gadu vecuma vai vecāku pavadībā. Bezmaksas ieeja bērniem līdz 10 gadu vecumam, ieskaitot.