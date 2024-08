"Māmiņu kluba" vadītāja Dita Grauda pozē sirsnīgos foto ar meitiņu

Jau no pašiem “Māmiņu kluba” pirmsākumiem populārs ir dokumentālais seriāls “Superbēbis”, kurā sekots līdzi ģimenei, gaidībām, un pirmo reizi TV ēterā rādītas īstas dzemdības! Seriālam “Superbēbis” ir turpinājums, un katrā sezonā izvēlēta jauna ģimene, kam sekot līdzi soli pa solim un iedvesmoties bērniņa aprūpei kopā ar labākajiem speciālistiem!

“Arī jaunajai mammai vajag laiku pa laikam aizmirst par visām rūpēm, kas apkārt, un ļauties sevis iepazīšanai. Savā rubrikā “Dita izmēģina” es palīdzēšu izvēlēties jaunu stilu, atrast savu krāsu paleti, laiku pa laikam uzkrāsot lūpas un doties atpūtā kopā ar draudzenēm. Arī pavingrot, cik nu laiks to atļauj, uzēst ko veselīgu un gardu, iepazīt dažādas prakses, kas palīdz mums kļūt stiprākām un viedākām,” tā Dita, kas ikdienā aktīvi darbojas kā stiliste, vizāžiste un labprāt dodas sevis iepazīšanas sievišķīgos “ceļojumos”.

“Raidījums “Māmiņu klubs” kā savu darbības misiju visus šos ilgos un nepārtrauktos pastāvēšanas gadus TV ēterā allaž ir saistījis ar izglītojošu informāciju vecākiem par bērniem, bet ne tikai - tā ir arī kopiena, kuras sirdī ir atbalsts - jo īpaši jaunajām māmiņām. Ne velti mūsu aptaujās skatītāji atzīmē, ka galvenās asociācijas, kas saistās ar “Māmiņu klubu”, ir siltums, mīlestība un ģimeniskums. Novērtējam, ka raidījuma stāstu varoņi ir mammas, tēti, arī vecvecāki no mūsu pašu skatītāju loka, līdz ar to arī tēmas, kas tiek atspoguļotas raidījumā, ir ciešā sasaistē ar šodienas Latvijas ģimeņu aktualitātēm. Arī tādas tēmas kā pēcdzemdību depresija un psiholoģiskais atbalsts vecākiem, bērnu audzināšana un tās dažādie aspekti, dažādie ģimeņu formējumi un krīzes, un pāri visam - prieks un gaišums par mūsu bērniem, kas no bēbīšiem izaug par jauniešiem. Kā kļūt par tādiem vecākiem, kas saviem bērniem iedod spārnus tālāk dzīvei?” saka producente Sandija Salaka-Krūkle, raidījuma formāta autore.