Episkas atvadas vasarai: Dzintaros uzstāsies grupa "DAGAMBA"

Nu pienācis laiks arī Dzintaru koncertzālei: 6. septembrī plkst. 19.00 vasaras sezonas noslēgumā uzstāsies grupa DAGAMBA uzstāsies ar savu svaigāko koncertprogrammu ‘‘BACH AGAINST THE MACHINE’’.

Šajā koncertā mūziķiem raksturīgajā manierē sakausēta akadēmiskās mūzikas tēva, izcilā komponista Johana Sebastiana Baha mūzika un vienas no ietekmīgākajām rokgrupām pasaulē – "Rage Against The Machine" daiļrade.