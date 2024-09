Ar Renault Rafale pa Eiropu! Pieredzē dalās Dita Lūriņa-Egliena

"Automašīnas dizains ir elegants, mūsu auto piemita arī gana ekscentriska krāsa, kas to nevienā brīdī neļāva izlaist no acīm ne mūsu ceļabiedriem, ne citiem auto mīļiem. Un iedvesmoja mani neatpalikt no auto ekstravagances, tādēļ es teiktu, ka Rafale ir īsts iedvesmas avots un motivācija turēt galvu vienmēr augšā! Gan kā šoferim, gan kā līdzbraucējam auto man šķita ļoti ērts un plašs. Debešķīgu sajūtu auto piešķir jumta logs, protams! Tas ļauj ķert gan sauli, gan naksnīgās debesis, un lieliski izskatās pat lietus laikā. Tas jebkuru braucienu ieceļ luksusa klasē."