Sajusties kā Holivudas filmā: Ditas Lūriņas-Eglienas pieredze ar Renault Austral

Tieši ietilpību viņa min kā vienu no svarīgākajiem punktiem, izvēloties savu auto. "Ikdienā braucu ar septiņvietīgu auto. Protams, ekonomisks auto ir sapnis, tādēļ raugos hibrīdauto virzienā. Un dizains: tā ir gaumes, garastāvokļa un kaislību lieta. Tur gadās sevi arī pārsteigt."

Dita izmēģinājusi Renault Austral no Norde autocentra - viņa ar to pabijusi arī ceļojumā aiz valsts robežām.

Šobrīd Renault automašīnas, tai skaitā Renault Austral, ir pieejamas ar fiksētu 2% līzinga likmi (tajā skaitā Euribor). Šī likme ir visam līzinga periodam, līdz ar to nav jāuztraucas par jebkādas mainīgās likmes svārstībām un potenciāliem papildu izdevumiem.

Ditai īpaši svarīga ceļojumā ir navigācijas sistēma, līdz ar to viņa augsti novērtēja iespēju savienot auto ekrānu ar telefona "Waze". "Esot Lietuvā un Polijā, īpaša uzmanība jāpievērš atļautajam ātrumam – to teicami kontrolēt palīdzēja spidometrs, kas atspīd uz priekšējā vējstikla, lai ne mirkli acis nebūtu jānovērš no ceļa," norāda Dita.