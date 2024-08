FOTO Pasaulslavenais reperis Tyga pierībina Rīgas naktsklubu

34 gadus vecais Tyga (īstajā vārdā Maikls Rejs Ngujens Stīvensons) ir amerikāņu reperis, dziedātājs un dziesmu autors. Pirmo reizi viņš ieguva plašāku atpazīstamību ar savu debijas singlu "Coconut Juice" 2008. gadā, bet viņa 2011. gada albums "Careless World: Rise of the Last King" viņam atnesa pasaules slavu.