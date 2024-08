Doma par Monblānu Ievai radās tāpēc, ka vairāki mūsu vadošie taku skrējēji ir piedalījušies “Ultra-Trail du Mont-Blanc” skrējienā un atzinīgi to novērtējuši. “Saklausījos, ka to dēvē par taku skrējēju olimpiskajām spēlēm un tas esot viens no skaistākajiem (ja ne pats skaistākais) maršruts Eiropā. Paskatoties pāris video “YouTube”, sapratu: jā, es arī gribu! Bet to, ko tas reāli nozīmē, sapratu tikai pārgājiena trešajā dienā... Tāda pieredze nebija bijusi,” saka Ieva.