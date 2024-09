Rotko muzejam tuvojas rudens izstāžu sezona

Šī unikālā izstāde būs kā visas Jana un Evas Švankmajeru daiļrades kartējums, Rotko muzeja telpas piepildot ar vēl neredzētiem objektiem gan to formās, gan vēstījumos un iepazīstinot skatītājus ar mākslinieku unikālo pasaules redzējumu un lietu iekšējo kārtību.”

Mākslinieks Verners Lazdāns stāsta: “Darba procesu uztveru kā spēli, kuras laikā, radot tēlus, es brīvi un netieši meklēju kopsakarības starp personisko un universālo. Mani darbi ir eksperimenta rezultāts; to uzdevums ir apšaubīt manis paša uztveres pareizumu. Vispirms es pieļauju, ka pasaule nav tāda, kādu to redzu katru dienu, tāpēc jāatmet centieni visu izskaidrot. Ja jau fiziķi apraksta neredzamo pasauli, kālab lai māksla nevarētu to darīt ar saviem līdzekļiem?”