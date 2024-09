Sandensas kinofestivāla programmas sastādītājs Bezils Ciokoss: “Noskatos ap 500 filmām gadā”

Starp foruma viesiem no industrijas profesionāļu vidus arī Bezils Ciokoss (Basil Tsiokos) - Sandensas filmu festivāla vecākais filmu programmas veidotājs, kurš īpaši fokusējas uz dokumentālajām filmām. Rīgā viņš tikās arī ar pāris latviešu režisoriem, kuru vārdus gan labvēlīgas māņticības labad šeit neminēsim, jo tas, vai viņu darbi tiks izrādīti šajos pasaulslavenajos Ziemeļamerikas kino svētkos, vēl nav zināms. Taču – ak, kas tās būs par labām ziņām, ja kāds no mūsu veidotajiem stāstiem gūs ievērību vispirms no Bezila un tad arī viņa kolēģu puses.