VIDEO Baltijas baleta festivāla direktore Lita Beiris: "Deja kā mākslas forma ir jāpieredz klātienē"

No 3. oktobra līdz 4. novembrim Rīgā, Ogrē un Cēsīs norisināsies jau 29. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls. To no pašiem pirmsākumiem vada šīs skatuves mākslas speciāliste, savulaik spoža balerīna Lita Beiris. “Katru gadu pēc festivāla nosolos – šis būs pēdējais! Tomēr ļoti sarežģīti tas viss ir,” viņa atzīst intervijā TVNET studijā.