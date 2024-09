Latvijā pirmajā Eiropas kordziedāšanas "Grand Prix" konkursa posmā uzvar koris no Filipīnām

Sākot ar 2024. gadu, Jūrmalā notiekošais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss ir kļuvis par vienu no sešiem kormūzikas nozarē prestižās konkursu apvienības European Grand Prix for Choral Singing oficiālajiem posmiem, ierindojot Latvijas un Jūrmalas vārdu pasaulē atzītāko amatierkoru konkursu vidū.

Par konkursa labāko diriģentu tika atzīta Vilija Mažintaite no Lietuvas sieviešu kora “Viva”. Labākā obligātā skaņdarba – Georga Pelēča opusa “Eye Has Not Seen” interpretācijas, kā arī Latvijas Nacionālā kultūras centra simpātijas balvu ieguva Igaunijas Nacionālās operas vīru koris diriģenta Hirvo Surva vadībā. Skatuviski atraktīvākā priekšnesuma balvu ieguva kamerkoris “Oñati” no Spānijas, bet par Skatītāju simpātijas balvas jeb Skatītāju balsojuma uzvarētājiem kļuva koris ”Imusicapella” no Filipīnām.