Raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks" vadītāju sastāvā notikušas izmaiņas

Jānis Baķis atzīst – būt daļai no raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” ir bijis viens no viņa sapņiem, par ko līdz šim skaļi nerunāja. “Esmu pārsteigts, priecīgs un gandarīts par to, ka sapnis ir piepildījies. Nevaru sagaidīt, kad varēšu sākt viesoties skolās, runāt ar bērniem un iepazīt viņus. Ticu, ka es spēju atrast kopīgu valodu ar jebkura vecuma bērniem. Tāpat ticu, ka mēs trīs – Katō, Toms un es – ļoti labi turpināsim nest “Gudrs, vēl gudrāks” ideju un vērtības,” saka Jānis.