Īru komponiste Dženifera Volša: "Dzīvot nozīmē sacensties ar to, kas notiek tavā telefonā"

Dženifera Volša: Es vienmēr kaut ko esmu kolekcionējusi. Manī ir kolekcionāres impulss – vai tie būtu kastaņi, kuri krīt no kokiem šajā gadalaikā, vai piezīmes manā bloknotā. Jā, starp citu, kastaņi krītot atstāj ļoti atšķirīgus trokšņus – tas atkarīgs no viņu smaguma un augstuma, no kura tie krīt… Liela daļa no tā, ko es daru, ir – skatīties, kas notiek man apkārt esošajā pasaulē, paņemu no tās kādu mazu daļiņu vienā vietā, mazu šķipsniņu no kādas citas vietas… Tā ir sava veida kolekcionēšana, jā. Tā es varu mēģināt runāt par pasauli, kurā mēs kopīgi mitināmies.