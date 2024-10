IELŪKOJIES! Ar ko pārsteigs "Ir talants!" pirmais raidījums?

Starp pirmā atlases raidījuma dalībniekiem būs gan dziedātāji un dejotāji, gan mūziķi, bundzinieki un pat ūdens someljē, akrobāte no Ukrainas un meiteņu deju grupa no Lietuvas. Šova tiesneši būs pārsteigti par to, cik atšķirīgi talanti cilvēkiem Latvijā piemīt, tomēr starp priekšnesumiem būs arī tāds, kurš izpelnīsies no tiesnešiem trīs nē.

Katram no tiesnešiem ir dota iespēja vienu reizi šova laikā izmantot zelta pogu jeb golden buzzer, tādējādi nodrošinot dalībniekam automātisku nonākšanu finālā. Jau pirmajā atlases raidījumā redzēsim, kā viens no tiesnešiem šo iespēju izmantos, tādējādi noskaidrojot pirmo šova finālistu. Kurš tas būs – to noskaidrosim jau svētdien!

Starp dalībniekiem šonedēļ redzēsim cilvēkus vecumā no sešiem līdz 72 gadiem. Daļa no viņiem ar savu stāstu un priekšnesumu spēs aizkustināt ne vien tiesnešus, sariešot asaras acīs ik katram no viņiem, gan arī skatītājus auditorijā un, noteikti, arī pie TV ekrāniem.

Skaties pasaulslavenā talantu šova “Ir talants!” pirmo atlases raidījumu jau šo svētdien, 6. oktobrī, pulksten 20.30 kanālā TV3.