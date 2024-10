FOTO Vēsturnieka Ata Lejiņa jaunā grāmata – spiegu romāns ar patiesām vēstures epizodēm

Romāna galvenais varonis ir latviešu leģionārs Laimonis Vilks. Stāsta sākumā viņam ir tikai deviņpadsmit gadu, bet viņš jau ierauts karā un, lai gan pats to neapzinās, nolemts klejojumiem mūža garumā.

Politikai un spiegu spēlītēm šajā romānā ir liela loma un – tā kā autors mūža lielu daļu pavadījis ārpus Latvijas – skatpunkts atšķiras no mums ierastā. Notikumi vēroti no Rietumu puses, iedvesmojot uz mūsu vēsturi palūkoties citādāk. Latviešu leģions un dažādie leģionāru likteņi, Kurzemes katls, PSRS varenā ēna, kura pletās daudz tālāk par valsts reālajām robežām, dažādu valstu izlūkorganizācijas, spiegu darba gaišās un tumšās puses – lūk, tikai maza daļiņa no romānā notiekošā.