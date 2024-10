"Sub Scriptum" ar reperi Ozolu izdod jaunu dziesmu un pārsteidz fanus ar inovatīvu videoklipu

Grupa neslēpj, ka jau no paša sākuma šīs dziesmas videoklipa izveidei vēlējās piesaistīt prasmīgu komandu ar oriģinālām idejām. Tāpat arī videoklipa režisors Reinis Ūbelis skaidro, ka jau sākotnēji, klausoties dziesmu, zinājis, ka klipam būs jāspēj turēt līdzi tās enerģijai un ka "Sub Scriptum" un Ozols noteikti nav no tiem, kas baidās no drosmīgām un trakām idejām.