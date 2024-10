Paziņots datums pārceltajam grupas “Guano Apes” koncertam "Arēnā Rīga"

Visiem biļešu īpašniekiem ir nosūtīta e-pasta vēstule ar nepieciešamo informāciju, tajā skaitā par to, kādā veidā pieprasīt naudas atmaksu, ja jaunajā datumā koncertu apmeklēt nav iespējams. Pieprasījumi naudas atmaksai tiks pieņemti 30 dienas no jaunā datuma izziņošanas jeb līdz 2024. gada 12. novembrim.

Guano Apes kļuva slaveni ar tādiem hitiem kā “Open Your Eyes”, “Lords Of The Boards”, “You Can't Stop Me”, kā arī kaverversiju grupas “Alphaville” dziesmai “Big In Japan”.