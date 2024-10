Halovīns jeb Visu svēto dienas priekšvakars ir viena no neviennozīmīgākajām mūsdienu tradīcijām, kurā seno ķeltu, romiešu un kristiešu svētki savijušies ar populāro kultūru, radot krāšņu miksli, kuram var ļauties ikviens neatkarīgi no reliģiskās pārliecības. Turpinājumā piedāvājam filmu un seriālu izlasi, kura pieskaņota Halovīna raksturam, to iešaurinot tieši uz raganas tēla interpretācijām.