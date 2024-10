Koris “Maska” iegūst “Grand Prix” un vēl divas balvas kormūzikas konkursā Dienvidkorejā

Festivāls notika laikā no 23. līdz 26. oktobrim, tajā piedalījās 57 kori no Dienvidkorejas, Indonēzijas, Singapūras un Latvijas. Koris “Maska” mākslinieciskā vadītāja un diriģenta Jāņa Ozola vadībā izpildīja septiņus skaņdarbus klasiskās un tautas mūzikas kategorijās, lai demonstrētu spēju izpildīt dažādu žanru un sarežģītības līmeņu mūziku.

Jānis Ozols : “Esmu neizsakāmi priecīgs un gandarīts par kora sasniegumiem šajā prestižajā un kormūzikas pasaulē tik nozīmīgajā konkursā! Šī ir pirmā reize Busanas kormūzikas festivāla un konkursa vēsturē, kad tajā uzvar koris no Eiropas. Mums izdevās iznest latviešu kormūziku plaši pasaulē un ar to pārsteigt arī žūriju."

“Busan Choral Festival and Competiton" ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem koru festivāliem un konkursiem Āzijā, kas ik gadu notiek Dienvidkorejas pilsētā Busanā. Festivāls pulcē augstākā līmeņa amatieru korus un kormūzikas entuziastus no visas pasaules, lai svinētu mīlestību pret kormūziku un sniegtu iespēju savstarpējai mijiedarbībai, sadarbībai, citu kultūru iepazīšanai un draudzīgai konkurencei. Šogad festivāls svinēja divdesmito jubileju un pulcēja kopumā 2380 dalībniekus.