VIDEO Sarunu šova laikā sastrīdas Marija Linarte un Elita Drāke

Sarunu šovā tika pievērsta uzmanība tam, kā katrs no mums nosaka robežas komplimentiem un jokiem un vai saprot, kur sākas verbāla vai fiziska seksuāla uzmākšanās.

Diskusijas sākumā Drāke atklāja: "Es arī esmu saskārusies ar šo problēmu, bet mana attieksme jau no laika gala ir bijusi savādāka. Es šo uzmanības apliecinājumu slimīgi neuztveru. Tā gan jau ir audzināšana, kā tu uztver lietas."

Viņa uzsvēra arī to, cik būtiski ir skaidri saprast robežas un cienīt citu cilvēku personisko telpu un izvēles.

Elita šim viedoklim līdz galam nevēlējās piekrist. Drāke aicināja uz to paskatīties arī no otras puses, ka atbildība jāuzņemas arī sievietei – "par to, kā tu pati sevi pasniedz, kā tu rīkojies un kā tu reaģē uz impulsiem, kurus tev raida vīrietis". Marija sāka smieties par Drākes sacīto.