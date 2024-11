Kad “sudraba mēle” sapinusies – komunikācijas profesionāļu neveiksmes jaunākajās “FuckUp Nights Riga” epizodēs

Jaunākajās epizodēs ar saviem nedienu stāstiem dalās ļaudis, kuru ikdiena ir saistīta ar allaž neparedzamo komunikācijas un mediju vidi. Sabiedrībā labi zināmais reklāmists Ēriks Stendzenieks dalās ar piedzīvoto ķibeli, kad idejas prezentācija izvērtusies negaidīti pikanta, un citām radošās nozares profesionāļiem raksturīgām nedienām. Arī televīzijas raidījumu vadītāja Paula Timrota stāstu vācelē ir daudz traģikomisku atgadījumu no satiksmes nozares atspoguļošanas, kas apliecina, ka pat eksperti nav pasargāti no ķibelēm uz ceļa. Savukārt “Riga Business School” mārketinga un komunikācijas direktore Agnese Strazda dalās ar negadījumiem, kas rūdījuši viņas vadītājas prasmes, un neveiksmēm, kuru liecinieki bijuši visi Latvijas iedzīvotāji. Aģentūras “TrueSix” līdzdibinātāja Krista Krūmiņa atklāj amizanto aģentūras dibināšanas stāstu un to, ko simbolizē “kauna kaste” viņas skapī.