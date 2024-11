Leģendārā mūziķa Muraveja draugi aicina uz "Muzikālo skudrupūzni" VEF Kultūras pilī

Segvārds “Muravejs” radies no vārda "skudra" krievu valodā. To viņš ieguva Cēsīs, kad, būdams maza auguma, uz mūzikas vidusskolu cauri visai pilsētai stiepa kontrabasu uz muguras. Ar tādu pašu uzcītību viņš arī turpmāk iestājās par īstu mūziku un ticēja cilvēkiem, kuri dara savu lietu no sirds.