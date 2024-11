Izziņoti pirmie mākslinieki, kuri uzstāsies "4. Lielajā Koncertā"

Kā zināms, "Eoliku" Boriss Rezņiks dibināja 60. gadu vidū, taču vispopulārākais grupas sastāvs ir 80. gadu pirmajā pusē tapušais kvartets: Viktors Zemgals, Dainis Dobelnieks, jaunā Olga Rajecka, kura nomainīja iepriekšējo dziedātāju Ilona Bāliņu, un Ilona Stepanova. Turpmākos piecus gadus “Eolika” bija viena no populārākajām Latvijas grupām. Šajā laikā tapa grupas lielākie hiti – “Zemeņu lauks”, “Pasaule, pasaulīt”, “Āgenskalna tirgus rīts” u.c., kā arī iznāca otrā lielā skaņuplate, kurā ierakstītas tobrīd grupas populārākās dziesmas. Savas pastāvēšanas laikā kvartets "Eolika" sniegusi vairāk nekā 4000 koncertu, un to droši var dēvēt par vienu no latviešu estrādes mūzikas simboliem.