Neveikla, kautrīga un kaut kādā mērā savā pasaulē dzīvojoša zēna pārvērtību stāsts ir visai plaši pazīstams gan literatūras, gan kino pasaulē. Šādu metamorfozes ceļu iet sapņotājs ar lieko svaru Bastiāns Baltazars Bukss no Mihaela Endes “Bezgalīgā stāsta” (1979), pusaugu burvis Harijs Poters Dž. K. Roulingas grāmatu sērijā, un, ielūkojoties arī komiksu žanrā, mākslinieka un autora Braiena Lī O’Mellija (Bryan Lee O'Malley) radītais vēlīnais pusaudzis Skots Pilgrims, kura piedzīvojumus uz kinoekrāniem uzbūra viens no oriģinālākajiem britu režisoriem Edgars Raits (Scott Pilgrim vs. the World, 2010).