Grāmatas "Vējš vītolos" sižeta vadlīnija ir stāsts par draugu trijotni – Kurmi, Ūdensžurku un Āpsi, viņu idillisko ikdienu upes piekrastē, kuru nomaina arī kāds visai grūts uzdevums: centieni palīdzēt ekscentriskajam Krupja kungam viņa apsēstībā ar automašīnām un dažādām nepatikšanām, kas ar to saistītas. Piedzīvojumus papildina arī vairāki īsi stāsti par trijotni, kas ir novirzīti no galvenā stāstījuma un kuros piepulcējas vēl citi kustonīši.

Kenets Greiems (Kenneth Grahame, 1859-1932) savu dzīvi balansēja starp diviem svaru kausiem – vairāk kā 30 gadus viņš nostrādāja Anglijas Bankā (Bank of England), ar savu uzcītību un piezemēto dabu uzkalpojoties līdz augstām administratīvām pozīcijām. Proti, 39 gadu vecumā viņš kļūst par bankas sekretāru, kas tobrīd ir viens no trim augstākajiem posteņiem Anglijas bankā.

Otrs svaru kauss līgojas literatūras šūpās: pateicoties psihologa un viena no Jaunās Angļu vārdnīcas (New English Dictionary) izveidotāja Frederika Džeimsa Farnivala (Frederick James Furnivall) ieteikumam, viņš iestājas Jaunajā Šekspīra biedrībā (New Shakespaere Society), kuru 1873. gadā nodibināja pats Farnivals.