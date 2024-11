Robusti, bet ne truli. Ronalda Mežmača drāmas slīpējumi filmā "Slāpes"

Millers norāda, ka Brenčs bija žanra domātājs, viņš lielā mērā domāja kriminālžanra dubulto nozīmju ietvaros un izprata to, cik šim žanram ir liels sakars ar svešuma apziņu un ar mierinošo pārliecību, ka atrodies uz droša pamata tai iepretim. “Šajā ziņā viņš kā režisors droši vien bija tikpat labā līmenī, kā jebkurš inteliģentas žanru izklaides autors tajā laika posmā,” Millers rezumē.

Svešatnības, atsvešinājuma apziņu ieraudzīsim gan Ronalda Mežmača pirmajā pilnmetrāžā “Elpot zem ūdens”, gan jaunākajā darbā “Slāpes”. Pirmajā gadījumā svešinieka princips iezīmējās no narkotikām atkarīga vīrieša ( Kaspars Dumburs ) mēģinājumā dzīvot normāla cilvēka dzīvi.

Otrajā – svešuma sajūta virmo starp vīru (Kaspars Aniņš) un sievu (Ieva Aniņa). To raisa onkoloģiska saslimšana, kura no sievietes izsūc viņas dzīvību gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Pie viņas ķermeņa regulāri jāpievieno dialīzes sistēma, abi mēģina, to apejot, iezvilt kaislīgas romantikas noskaņu, bet vīrietis tomēr nespēj pārkāpt pāri slieksnim, uz kura apziņas līmenī iededzināti vārdi “viņa ir slima”.