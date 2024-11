IESKATIES Ko varēsim uzzināt jaunajā podkāsta "Nav divu Tomu" epizodē

Kā to reiz raksturojis ievērojamais britu satīriķis, sers Pelems Grenvils Vudhauzs (Pelham Grenville Wodehouse): "Attapties bedrē nav nekas īpašs. Svarīgākais šādā reizē ir pajautāt sev, kā jūs tur nokļuvāt un kā jūs gatavojaties no tās izkļūt. Un visu turpmāko uztvert jautrā prātā."

Patlaban potenciālajiem ieroču iegūšanas atļauju īpašniekiem ir jāiziet medicīnas pārbaude, neraugoties uz to, ka līdzīgu medicīnas pārbaudi šie cilvēki izgājuši, iegūstot autovadītāja tiesības. Saeimas deputāts Edvīns Šnore (NA) norāda, ka šādā veidā faktiski tiek nelietderīgi tērēti valsts līdzekļi un cilvēku laiks. "Ja cilvēks vēlas saņemt ieroča iegūšanas atļauju, tad viņam nevajadzētu otrreiz iziet šo medicīnas pārbaudi," uzskata deputāts.

Vēl raidījumā uzmanība tiks pievērsta Eiropas zaļajam kursam, kas daļai no sabiedrības jau kļuvis par sinonīmu izšķērdībai un nevienlīdzīgi piešķirtiem pienākumiem ES dalībvalstu vidū. Visbeidzot, Tomi pārrunās arī jaunumus ASV Baltajā namā un to, cik nepieciešama ir informācijas "rakšana" un vētīšana no abām politisko spēku nometnēm – gan liberālajiem demokrātiem, gan konservatīvajiem republikāņiem.