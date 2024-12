Laiks doties pēc eglītes jeb viss par un ap Ziemassvētku princesi

Ja eglīti cirtīsi pats

Arī šogad LVM katrai ģimenei ļauj meklēt un pārnest mājās vienu eglīti svētkiem no AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajām teritorijām, ievērojot noteikumus, kur to drīkst un nedrīkst darīt.