Pēdējā laikā, pārlasot dažādu drīzumā plānotu kultūras notikumu aprakstus, arvien biežāk uzmanību piesaista tādi piedāvājumi kā “atslēgties no drūmajiem politiskajiem notikumiem”, “paņemt pauzi no pasaulē notiekošajām šausmām”, “mirkli relaksēties no ikdienas steigas”. Arī Dailes teātra mūzikls “Meža gulbji” un Nacionālā teātra krāšņais uzvedums “Lieliskais Getsbijs” varētu tikt pieskaitīti šīm eskeipisma iespējām.