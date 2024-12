Pakrojas muižas "Sniegavīru kāzu" viesus pārsteidz lāzeru priekšnesumi un projekcijas

Muižas pārvaldnieks Giedris Klimkevičs neslēpj prieku: “Mēs pieaicinājām labākos savu jomu profesionāļus, kuriem izdevās izveidot pasaku vārda tiešākajā nozīmē. Festivāla viesi tai ne tikai notic – viņi to piedzīvo ar visām maņām. Mūsu festivālā šogad neiespējamais kļūst iespējams, te katrs nokļūst citā – paralēlajā Ziemassvētku pasaulē!”

Viens no gaismu šova veidotājiem ir lāzeru priekšnesumu profesionālis Darius Sakals, kurš uz festivālu ieradās tieši no saulainās Floridas. Tur lietuvietis strādā vadošajā lāzeru kompānijā "LaserNet", nodarbojas ar vērienīgiem koncertiem un pasākumiem, tostarp ar vienu no pasaulē slavenākajiem lāzera gaismas šoviem "Anyma Laser Light Show".