Latvijas mūzikas topā šobrīd visspēlētākās ir dienvidkorejiešu popzvaigžņu dziesmas

Radiostaciju tops

Latvijas radiostaciju spēlētāko dziesmu topā nemainīgi līderi ir ROSÉ un Bruno Mars ar dziesmu “APT.”, kas ir ieturēta poproka mainierē. Rosé ir viena no veiksmīgākajām dienvidkorejiešu dziedātājām, un sadarbība ar amerikāni Bruno Mars ir izdevusies. Otrajā pozīcijā ir Billija Eiliša ar dziesmu “Birds Of A Feather” no maijā izdotā albuma “Billija Eiliša Hit Me Hard and Soft”. Savukārt trešajā vietā ir dziesminieks Teddy Swims ar singlu “Bad Dreams”.

Straumēšanas tops

Ziemassvētki tuvojas!

Straumēšanas topā 49. nedēļā ir vairākas Ziemassvētku dziesmas. Piektajā vietā Meraija Kerija ar superhitu “All I Want for Christmas Is You”, septītajā vietā ierindojusies grupa “Wham!” ar sentimentālo, bet vienmēr aktuālo “Last Christmas”, savukārt 19. vietu ieņem Dīna Mārtina izpildītā “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”. Radiostaciju topā ierastā Ziemassvētku noskaņa vēl nav saklausāma.