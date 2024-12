Dzejniece Inese Zandere un māksliniece Anete Melece satiekas bilžu grāmatā “Ceļotājs čemodāns"

“Ceļotājs čemodāns” ir bilžu grāmata, kurā savienojas fantāzija un zināšanas par pasaulē sastopamajām dabas vidēm un putnu sugām. Inese Zandere , kas jau pazīstama kā putnu mīļotāja un putniem veltītu dzejoļu autore, šai bilžu grāmatai radījusi dzejoli par noslēpumainu čemodānu, kas izkrīt no kādas lidmašīnas, un neviens nezina, kas tajā iekšā.

Dzejoļa stingrā forma, izteiktais ritmiskums un refrēna atkārtojums uztur un kāpina spriegumu, notikumiem virzoties uz kulmināciju. Čemodānam, kurš no augšas redz pasaules augstākās kalnu virsotnes, izdodas paglābties no noslīkšanas okeānā, iekrišanas vulkānā, pazušanas džungļos, nosalšanas ledājos, līdz noslēpums beidzot tiek atklāts: čemodāns ir pārvedis mājās no siltajām zemēm visdažādāko sugu putnus, kas visu vasaru dzīvos mums līdzās. Acumirklī tas kļuvis tukšs un ir gatavs atkal jauniem ceļojumiem un piedzīvojumiem.