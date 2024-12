Ziemassvētku brīvdienas ar LTV: filmas un koncerti, kas priecēs ikvienu

Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, LTV1 skatītājus visas dienas garumā priecēs animācijas un ģimenes filmas, raidījumi “Misija Latvietis” un “Garainis”, kā arī dažādi koncerti, piem., plkst. 22.05 – Selinas Dionas 2008. gada koncerts “Taking Chances”. Mūziķu un dejotāju pavadījumā Selina Diona izpildīja savus lielākos hitus, sākot no enerģiskās dziesmas “I Drove All Night” līdz slavenajai noslēguma balādei “My Heart Will Go On”.