Kormūzikas balva par mūža ieguldījumu tiks piešķirta diriģentei Mārai Skridei

No personīgā arhīva/Latvijas Radio 3 "Klasika"/Facebook

“Esam pateicīgi par tik lielu interesi un daudzajiem pieteikumiem, kas liecina, ka kormūzikas dzīve visā Latvijā ir aktīva un daudzkrāsaina. Nominācijā "Par mūža ieguldījumu" kormūzikas attīstībā pieteiktais kuplais pretendentu loks norāda uz kormūzikas tradīcijas dziļajām saknēm un tradīcijas pārmantojamības nozīmi – šķiet šajā nominācijā turpmāk vajadzēs pasniegt vairākas balvas, jo ikkatrs to būtu pelnījis jau šogad!”, pauž balvas dibinātājs Ints Teterovskis .

Balvas ceremonijai un koncertam tiešraidē varēs sekot no 19.00 sabiedrisko mediju portālā LSM.LV un Latvijas Radio 3 "Klasika", savukārt Latvijas Televīzijas ēterā to varēs skatīties no plkst. 21.10.