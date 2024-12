Aktieris Kārlis Arnolds Avots: "Esmu sevi dedzinājis agrāk, dedzinu arī tagad"

Viens no daudzajiem Viljama Šekspīra lugas "Sapnis vasaras naktī" izdevumiem. "Nekas no Šekspīra pirms "Sapņa vasaras naktī" nav tam līdzvērtīgs un dažos aspektos nekas no vēlāk rakstītā to nepārspēj. Tas ir viņa pirmais neapšaubāmais šedevrs, bez trūkumiem, un viena no viņa apmēram desmit lugām ar nepārspējamu oriģinalitāti un spēku," spriedis literatūrzinātnieks Harolds Blūms.

Foto: literariness.org