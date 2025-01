Režisors Džošua Openheimers Vecēcijas starptautiskajā kinofestivālā 2016. gadā. Autors līdz šim ir nominēts divām "Oskara" balvām par dokumentālajām filmām "Nogalināšanas anatomija" (The Act of Killing, 2012) un "Klusuma skatiens" (The Look of Silence, 2014).

Foto: Matteo Chinelatto/Shutterstock