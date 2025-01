Kristaps melnā Kaķa ēnā. Vai minka atnesīs arī naudu kinonozarei?

Šogad, mēnesi pirms “Oskariem”, 4.februārī tiks sadalītas Latvijas nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” statuetes. Viss kā ierasts, ir preses konference, notiek nominantu izziņošana, beigās tiek sagriezta kūka un visi gaida ceremoniju. Stop! Tikai ne šogad! Kristaps ir ražens vīrs – pārcēlājs, kura labestībai, kā vēsta leģendas, uzcelta Rīga, jo viņš vētras naktī savā būdiņā ielaidis patverties mazu bērniņu, kas no rīta pazudis, bet vietā atstājis kaudzi ar zelta monētām. Neskatoties uz savu lielo augumu, Kristapam šogad sanāk stāvēt nedaudz ēnā, jo melnais Kaķis no animācijas filmas “Straume” ir milzīgs minka. Sociālajos tīklos nerimst joki par to, vai “Straume” šogad iegūs "Lielo Kristapu". Daļa uzskata, ka vēl nekad uzvarētājs nav bijis zināmāks kā šogad, bet citi ironizē, ka “viņiem tak jau pussimts balvas ir, kāpēc dot vēl vienu, lai tiek citiem”.