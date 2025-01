"Apzināties darba ētikas standartus, celt prasības producentiem un protestēt, ja standarti netiek ievēroti. Uzlabojumi šajā jomā izdotos labāk, ja diskusija norisinātos arī kinoprofesionāļu nevalstisko organizāciju līmenī, ne tikai tad, ja to kā prasību savu pilnvaru ietvaros uzstādītu kāda valstiska institūcija no augšas, piemēram, Nacionālais Kino centrs," skaidro kinokritiķe.

"Mums kā sabiedrībai kopumā ir jāizglītojas par to, ko nozīmē informēta piekrišana, jo šis jēdziens, kaut radies ASV saistībā ar pacientu tiesībām ārstniecībā, mums katram var palīdzēt pastāvēt uz savu autonomiju un pašnoteikšanos," atzīmē eksperte.

Viņa skaidro, ka informēta piekrišana nozīmē, ka lēmumi tiek pieņemti no brīvas gribas un bez spaidiem, būdami informēti par dažādiem no mūsu darbības izrietošiem aspektiem. Tā ietver arī iespēju mainīt viedokli. Savukārt filmēšanas situācijā, īpaši intimitātes epizodēs, tas paredz, ka aktieris zina visdetalizētākajos sīkumos, kas konkrēti notiks epizodes filmēšanas laikā, cik lielā mērā nepieciešama atkailināšanās un no kādiem leņķiem kamera viņu filmēs.