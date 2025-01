Kur skaņa pasaka vairāk nekā vārdi. "Skaņu mežā" uzstāsies grupa "These New Puritans"

"Skaņu mežs 2024" piedzīvoja ne vien rekordlielu apmeklējumu, bet arī kritiķu atzinību. Britu žurnāls "The Wire" to nodēvējis par "iespējams, nozīmīgāko eksperimentālās mūzikas festivālu Baltijas valstīs" (ko līdzīgu šis medijs par "Skaņu mežu" raksta jau otro reizi), savukārt mūzikas kritikas portāls "The Quietus" rakstījis sekojoši: "Drosmīgi kūrēts paplašināts ceļojums caur radikālām skaņām. (..) Festivāla panākumu atslēga slēpjas tajā, ka tā kuratori nebīstas veikt straujus lēcienus pāri žanru robežām."

Pirmie izziņotie festivāla viesi ir britu eksperimentālā rokgrupa "These New Puritans", kuru "darbina" dvīņubrāļi Džordžs un Džeks Bārneti (George and Jack Barnett). Grupas nosaukums aizgūts no leģendārās britu grupas "The Fall" dziesmas "New Puritan". Cauri četriem tiktāl izdotajiem studijas albumiem grupa sniegusies tālāk par savu sākotnējo piederību postpankam un eksperimentējusi ar visdažādākajām muzikālajām ietekmēm: no tradicionālās japāņu mūzikas un trip-hopa līdz minimālismam un sapņainam sintīpopam, tādēļ nereti tiek raksturota kā žanriski grūti definējama. "Mēs esam pēdējā kulta grupa", brāļi sacījuši 2020. gada intervijā medijam "The Quietus".