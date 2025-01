Ģitāristi Ians Ītans Keiss un Gints Smukais izdod mūzikas video "From The Ice" un aicina uz koncertiem

Īans Ītans Keiss, kurš ir akustiskās dubultā grifa ģitāras virtuozs, vēsta, ka, neraugoties uz viņa radīto blīvo skaņdarba "From The Ice" skaņu ainavu, Gints Smukais, to aranžējot, esot atradis ideālus veidus, kā kompozīciju bagātināt. Šobrīd pat esot grūti iedomāties, kā to varētu izpildīt bez Ginta: "Šis ir īsts dueta skaņdarbs, kas ļāva vēl padziļinātāk sadarboties ar Gintu, strādājot pie kaut kā pavisam jauna," stāsta mūziķis.