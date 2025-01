Slavenības, mūzika un greznība: kas gaidāms Trampa inaugurācijā?

Arī iepriekšējo prezidentu komandu pieaicinātās mūzikas zvaigznes ir bijušas neaizmirstamas. 2017. gadā Džekija Evančo (Jackie Evancho) dziedāja valsts himnu Trampa pirmajā inaugurācijā, savukārt 2021. gadā, Džo Baidena zvēresta nodošanas dienā, Lēdija Gāga (Lady Gaga) dziedāja valsts himnu, Dženifera Lopesa ( Jennifer Lopez) izpildīja "This Land Is Your Land" un "America the Beautiful" ar īsu viņas hita "Let's Get Loud" starplaiku. Savukārt, pēc tam, Gārts Brūkss (Garth Brooks) uzstājās ar neaizmirstamo "Amazing Grace".