Mūziķi "Bel Tempo" un Legzdina iepazīstina ar "Supernovas" kopdarbu "The Water"

Lo-fi un indie-soul žanros ieturētā dziesma "The Water" ir jau otrais mākslinieku kopdarbs. "Gandrīz vienmēr, kad Elīza ir Rīgā, mēs tiekamies studijā un rakstām jaunu mūziku. Mēs esam labi draugi un kopā strādāšana vienmēr ir bijusi patīkama," atklāj "Bel Tempo" solists Jūlijs Melngailis, piebilstot: "Dziesma "The Water" radās dabīgi un no sirds."