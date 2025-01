View this post on Instagram

Pirmā Latvijas filma, kas tika izvirzīta ASV Kinoakadēmijas balvai, bija 1991. gada režisora Jāņa Streiča kinolente "Cilvēka bērns", savukārt otrā filma, kas tika pieteikta sacensībai par "Oskara" balvu, bija režisora Aigara Graubas 2009.gada spēlfilma "Rīgas sargi". Līdz šim neviena no Latvijas izvirzītajām kinolentēm ASV Kinoakadēmijas apbalvojumam nomināciju nebija saņēmusi.

"Straume" veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties Latvijas studijai "Dream Well Studio", Francijas studijai "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studijai "Take Five".