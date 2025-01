FOTO Liepājas muzejā atklāta inovatīva izstāde “Skaistajai Liepājai – 400”

Izstādē aplūkojami 80 attēli, kas tapuši no 19. gadsimta beigām līdz pat pirmā neatkarības perioda noslēgumam, dodot iespēju liepājniekiem un pilsētas viesiem izbaudīt speciāli atlasītas, apstrādātas un palielinātas bildes, kuras līdz šim bija redzamas albumos, romantiskajās pastkartēs un kolekcionāru fotogrāfijās.

Ar lietotni "Old Libau" izstādes apmeklētājiem ir iespēja redzēt, kā konkrētā vieta izskatās mūsdienās, vai arī noskatīties vēsturisku video.

Izstāde parāda to, cik skaista un dinamiska Liepāja bija 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, kāda bija tās ikdiena un acīmredzamā izaugsme pilsētas vides ainavā. Tieši šī perioda pilsētplānošanas un būvniecības iezīmes vērojamas arī šodienas Liepājas vaibstos. Šis laiks zīmīgs arī ar to, ka sāka attīstīties fotogrāfija, kas pavēra līdz šim nebijušas iespējas – iemūžināt fotogrāfijā ainas no svarīgiem notikumiem cilvēku un sabiedrības dzīvē,